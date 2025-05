Carrello per cibi già pronti nei cruciverba: la soluzione è Portavivande

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Carrello per cibi già pronti' è 'Portavivande'.

PORTAVIVANDE

Curiosità e Significato di "Portavivande"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Portavivande, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Portavivande? La soluzione PORTAVIVANDE si riferisce a un carrello utilizzato per trasportare e servire cibi già pronti, quindi è perfetta per la definizione richiesta. Questa parola è composta da porta, che indica il trasporto, e vivande, che si riferisce ai cibi.

Negozio che offre cibi pronti da portar via
Devono essere pronti per il 27
Essere già sul posto

Come si scrive la soluzione: Portavivande

Hai davanti la definizione "Carrello per cibi già pronti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

V Venezia

I Imola

V Venezia

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

