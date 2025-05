Popolavano antichissimi villaggi di palafitte nei cruciverba: la soluzione è Terramaricoli

TERRAMARICOLI

Curiosità e Significato di "Terramaricoli"

La parola Terramaricoli è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Terramaricoli.

Perché la soluzione è Terramaricoli? I terramaricoli erano popolazioni preistoriche che abitavano villaggi costruiti su palafitte, spesso situati in zone umide come laghi o fiumi, per proteggersi da invasori e per sfruttare le risorse naturali. Questo termine è spesso utilizzato in contesti archeologici e storici per riferirsi a queste antiche comunità.

