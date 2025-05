Il bordo del precipizio nei cruciverba: la soluzione è Ciglio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il bordo del precipizio' è 'Ciglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIGLIO

Curiosità e Significato di "Ciglio"

Vuoi sapere di più su Ciglio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Ciglio.

Perché la soluzione è Ciglio? La parola ciglio indica il bordo o il margine di un precipizio, spesso utilizzata in senso figurato per descrivere il limite di una superficie verticale. In un cruciverba, si tratta di un termine che si usa per definire il lato di un dirupo o di una scogliera.

Come si scrive la soluzione: Ciglio

Se "Il bordo del precipizio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

