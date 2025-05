Possono far girare la testa nei cruciverba: la soluzione è Malori

Home / Soluzioni Cruciverba / Possono far girare la testa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Possono far girare la testa' è 'Malori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MALORI

Curiosità e Significato di "Malori"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Malori, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Malori? La definizione Possono far girare la testa si riferisce a malori come vertigini o capogiri, che sono sintomi spesso associati a disturbi fisici. Pertanto, la parola MALORI è corretta in quanto indica condizioni di salute che possono causare questi effetti.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Colpiscono improvvisamenteAffezioni improvviseColgono chi si sente mancarePuò far girare la testaPuò fare girare la testaFanno girare la testa agli uomini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Malori

Hai trovato la definizione "Possono far girare la testa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

L Livorno

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A R O S V N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOVRANO" SOVRANO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.