Colpiscono improvvisamente nei cruciverba: la soluzione è Malori

Home / Soluzioni Cruciverba / Colpiscono improvvisamente

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Colpiscono improvvisamente' è 'Malori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MALORI

Curiosità e Significato di "Malori"

La parola Malori è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Malori.

La parola malori si riferisce a disturbi o malesseri che colpiscono una persona in modo improvviso. Questi possono manifestarsi con sintomi come nausea, vertigini o mal di testa, e spesso compromettono il benessere generale. I malori possono essere legati a diverse cause, tra cui stress, affaticamento o patologie temporanee.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Affezioni improvviseColgono chi si sente mancareImprovvise indisposizioniColpiscono il nasoLi colpiscono i buoni tiratoriColpiscono spesso i cocker

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Malori

Hai trovato la definizione "Colpiscono improvvisamente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

L Livorno

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N V L A T M T E P O I G E A I A N O D I N P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "L APPETITO VIEN MANGIANDO" L APPETITO VIEN MANGIANDO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.