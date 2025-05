Deserto dell Africa australe nei cruciverba: la soluzione è Kalahari

Home / Soluzioni Cruciverba / Deserto dell Africa australe

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Deserto dell Africa australe' è 'Kalahari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

KALAHARI

Curiosità e Significato di "Kalahari"

Vuoi sapere di più su Kalahari? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Kalahari.

Il Kalahari è un vasto deserto che si estende attraverso vari paesi dell'Africa australe, tra cui Botswana, Namibia e Sudafrica. Caratterizzato da dune di sabbia e una vegetazione xerofila, è noto per la sua fauna selvatica, come i leoni e le gazzelle. Sebbene sia classificato come deserto, ospita anche una sorprendente biodiversità e antiche culture locali.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vasto altopiano desertico dell Africa meridionaleArea desertica tra Botswana Sudafrica e NamibiaArcipelago spagnolo al largo della costa nordoccidentale dell AfricaLungo fiume dell AfricaStato dell Africa settentrionale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Kalahari

La definizione "Deserto dell Africa australe" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

K Kappa

A Ancona

L Livorno

A Ancona

H Hotel

A Ancona

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T A A T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTESA" ATTESA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.