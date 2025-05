Botola usata per calare foraggio nella mangiatoia nei cruciverba: la soluzione è Passafieno

Home / Soluzioni Cruciverba / Botola usata per calare foraggio nella mangiatoia

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Botola usata per calare foraggio nella mangiatoia' è 'Passafieno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASSAFIENO

Curiosità e Significato di "Passafieno"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Passafieno, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Passafieno? La soluzione PASSAFIENO si riferisce a una botola progettata per far scendere foraggio nella mangiatoia degli animali, permettendo così un'alimentazione più comoda e diretta. Questo termine è comunemente utilizzato in ambito agricolo e zootecnico.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La trapunta giapponese usata come materassoLa bacchetta di vimini un tempo usata dai pastoriCalare la bandiera

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Passafieno

La definizione "Botola usata per calare foraggio nella mangiatoia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

F Firenze

I Imola

E Empoli

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O E T T R A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TITOLARE" TITOLARE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.