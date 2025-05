Uno strato della cipolla nei cruciverba: la soluzione è Tunica

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uno strato della cipolla' è 'Tunica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUNICA

Curiosità e Significato di "Tunica"

La soluzione Tunica di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tunica per scoprire curiosità e dettagli utili.

La tunica è il termine utilizzato per descrivere i vari strati che compongono la cipolla. Ogni strato è costituito da foglie sovrapposte, che proteggono il bulbo e contribuiscono alla sua insalata. La tunica è essenziale per la sua conservazione e svolge un ruolo importante nella crescita della pianta.

Come si scrive la soluzione: Tunica

Non riesci a risolvere la definizione "Uno strato della cipolla"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

U Udine

N Napoli

I Imola

C Como

A Ancona

