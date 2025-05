Una fibra per corde nei cruciverba: la soluzione è Alfa

ALFA

Curiosità e Significato di "Alfa"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Alfa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Alfa.

La risposta ALFA si riferisce al termine fibra per corde in quanto Alfa è anche il nome di una pianta (il lino) utilizzata per produrre fibre naturali. Queste fibre possono essere impiegate per creare corde, tessuti e altri materiali resistenti. In contesti specifici, alfa può anche richiamare alla mente l'importanza della coltura per fibre tessili.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Romeo: nell autosaloneLa Casa della Giulia e della GiuliettaLa prima lettera grecaFibra per cordeUna fibra sinteticaStrumento musicale dalle corde colorate

Come si scrive la soluzione: Alfa

La definizione "Una fibra per corde" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

F Firenze

A Ancona

