ANTIPASTIERA

Curiosità e Significato di "Antipastiera"

L'antipastiera è un piatto da portata progettato con diversi scomparti, ideale per servire una varietà di antipasti. Grazie alla sua suddivisione, permette di presentare snack come affettati, formaggi, olive e verdure in modo ordinato e invitante, rendendo il momento dell'aperitivo più elegante e funzionale. È un elemento comune nelle tavole italiane durante gli eventi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vassoio per portare in tavola olive e formaggioPiatto da portataL abbellimento di un piatto di portataPiatto da portata per minestre

Come si scrive la soluzione: Antipastiera

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

P Padova

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

