La Soluzione ♚ L abbellimento di un piatto di portata

La soluzione di 10 lettere per la definizione: L abbellimento di un piatto di portata. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GUARNITURA

Curiosità su L abbellimento di un piatto di portata: Più in basso dell'entrata originaria, che è stata portata alla luce solo in epoca moderna a seguito di scavi nella parete: essa era infatti abbondantemente... La guarnitura è, nell'ambito ciclistico, il complesso formato dalle pedivelle e dalle corone anteriori che possono essere fisse o amovibili tramite appositi bulloni, la guarnitura è montata sul movimento centrale del telaio di una bici da corsa: tradizionalmente la pedivella sinistra è semplice (ad esclusione del caso particolare dei tandem e del raro caso di biciclette con trasmissione a sinistra), mentre quella destra presenta dei bracci sui quali sono montate le corone.

Altre Definizioni con guarnitura; abbellimento; piatto; portata;