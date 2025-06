Recinto per le mandrie negli Stati Uniti nei cruciverba: la soluzione è Corral

CORRAL

Curiosità e Significato di Corral

Vuoi sapere di più su Corral? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Corral.

Perché la soluzione è Corral? Un corral è un recinto chiuso utilizzato negli Stati Uniti per contenere le mandrie di bestiame. Si tratta di una struttura di solito fatta di legno o metallo, progettata per gestire e proteggere gli animali durante le operazioni di alimentazione, cura o trasporto. È uno strumento fondamentale nel settore zootecnico, garantendo sicurezza e ordine nelle fattorie.

Come si scrive la soluzione Corral

Hai davanti la definizione "Recinto per le mandrie negli Stati Uniti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

R Roma

R Roma

A Ancona

L Livorno

