TRAU

Curiosità e Significato di "Trau"

Traù è una storica cittadina costiera situata sulla costa dalmata della Croazia. Famosa per il suo porto pittoresco, offre un mix di architettura medievale e bellezze naturali, con stradine acciottolate e un imponente castello. Traù è anche conosciuta per il suo patrimonio culturale e le tradizioni marinare, rendendola una meta popolare per i turisti.

