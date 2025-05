Noto passo a nord di Genova nei cruciverba: la soluzione è Giovi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Noto passo a nord di Genova' è 'Giovi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIOVI

Curiosità e Significato di "Giovi"

Approfondisci la parola di 5 lettere Giovi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

GIOVI è un passo montano situato nell'Appennino ligure, a nord di Genova. È una località di collegamento tra diverse valli e rappresenta un importante punto di transito per escursionisti e appassionati di natura. La zona è caratterizzata da paesaggi montani e offre opportunità per attività all'aperto, come trekking e mountain biking.

Come si scrive la soluzione: Giovi

La definizione "Noto passo a nord di Genova" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

I Imola

O Otranto

V Venezia

I Imola

