LIMITE

Curiosità e Significato di "Limite"

Vuoi sapere di più su Limite? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Limite.

La parola limite indica una soglia o un confine oltre il quale non si può o non si deve andare. L'espressione non lo passa il prudente suggerisce che una persona prudente si attiene a questo confine, evitando rischi e comportamenti avventati. In questo senso, il limite rappresenta la saggezza nel riconoscere i pericoli.

