Il sindaco inglese nei cruciverba: la soluzione è Mayor

Home / Soluzioni Cruciverba / Il sindaco inglese

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il sindaco inglese' è 'Mayor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAYOR

Curiosità e Significato di "Mayor"

La soluzione Mayor di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Mayor per scoprire curiosità e dettagli utili.

Il termine mayor si riferisce al sindaco in paesi anglofoni, come il Regno Unito e gli Stati Uniti. Il sindaco è un funzionario eletto responsabile della supervisione del governo locale, della gestione delle politiche comunali e della rappresentanza della comunità. Il ruolo può variare in base alla città ma generalmente include la leadership e la coordinazione delle attività amministrative.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il sindaco di LondraIl Lord sindaco di LondraMayor sindaco ingleseGeorge : narratrice ingleseLa George narratrice inglese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Mayor

Non riesci a risolvere la definizione "Il sindaco inglese"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

Y Yacht

O Otranto

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A I T I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ITALIA" ITALIA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.