Idrocarburo presente nel petrolio greggio nei cruciverba: la soluzione è Pentano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Idrocarburo presente nel petrolio greggio' è 'Pentano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENTANO

Curiosità e Significato di "Pentano"

La soluzione Pentano di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pentano per scoprire curiosità e dettagli utili.

Il pentano è un idrocarburo alifatico appartenente alla famiglia degli alcani, con la formula chimica C5H12. È un componente del petrolio greggio e si presenta in forma liquida a temperatura ambiente. Utilizzato come combustibile e nei processi chimici, il pentano è anche impiegato come solvente e nei laboratori per la preparazione di vari materiali.

Si ottiene distillando il petrolio greggioUn idrocarburo presente nel GplSostanza presente nel sangue

