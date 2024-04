La Soluzione ♚ Un idrocarburo presente nel Gpl

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Un idrocarburo presente nel Gpl. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PROPANO

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Curiosità su Un idrocarburo presente nel gpl: Propano il principale, ma non unico, componente), in sigla gpl, sono una miscela di idrocarburi alcani a basso peso molecolare composta principalmente da... Il propano è un idrocarburo alifatico di formula CH3CH2CH3 appartenente alla serie degli alcani lineari saturi. A temperatura ambiente ed a pressione atmosferica standard (1 atm a 20-25 °C) il composto appare come un gas incolore ed inodore, che può essere tuttavia facilmente liquefatto per compressione. Poco solubile in acqua, acetone e parzialmente in etanolo a causa della sua natura apolare, risulta invece ben miscibile con dietiletere, cloroformio e benzene. Il propano è presente in natura come componente del gas naturale e del petrolio grezzo, da cui viene estratto per distillazione frazionata, ed è inoltre il costituente principale ...

