VARANI

Curiosità e Significato di "Varani"

Approfondisci la parola di 6 lettere Varani: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

I varani sono un gruppo di grossi rettili appartenenti alla famiglia dei Varanidae. Noti per le loro dimensioni imponenti, possono raggiungere anche i tre metri di lunghezza. Sono rinomati per la loro abilità predatoria, una dieta variegata e, in alcune specie, per la loro intelligenza. I varani sono diffusi in Africa, Asia e Australia.

Come si scrive la soluzione: Varani

V Venezia

A Ancona

R Roma

A Ancona

N Napoli

I Imola

