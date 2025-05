David : fu Phileas Fogg ne Il giro del mondo in 80 giorni nei cruciverba: la soluzione è Niven

NIVEN

Curiosità e Significato di "Niven"

La parola Niven è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Niven.

Niven è l'attore britannico David Niven, noto per aver interpretato Phileas Fogg nel film del 1956 Il giro del mondo in 80 giorni, basato sull'opera di Jules Verne. La sua performance è stata apprezzata e ha contribuito a rendere il personaggio iconico, rappresentando l'avventura e lo spirito di scoperta del romanzo.

Come si scrive la soluzione: Niven

Se "David : fu Phileas Fogg ne Il giro del mondo in 80 giorni" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

I Imola

V Venezia

E Empoli

N Napoli

