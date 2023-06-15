Li colpiscono i buoni tiratori

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li colpiscono i buoni tiratori' è 'Centri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENTRI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li colpiscono i buoni tiratori" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li colpiscono i buoni tiratori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Centri? I centri sono giocatori abili nel segnare punti grazie alla loro precisione e forza nel tiro. Spesso sono i principali realizzatori della squadra, capaci di colpire con efficacia e determinazione. La loro abilità nel mettere a segno canestri li rende fondamentali nelle partite, contribuendo al successo del team.

Se la definizione "Li colpiscono i buoni tiratori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li colpiscono i buoni tiratori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Centri:

C Como E Empoli N Napoli T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li colpiscono i buoni tiratori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

