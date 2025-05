Tentarono di opporsi ai coloni boeri nei cruciverba: la soluzione è Ottentotti

Home / Soluzioni Cruciverba / Tentarono di opporsi ai coloni boeri

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Tentarono di opporsi ai coloni boeri' è 'Ottentotti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OTTENTOTTI

Curiosità e Significato di "Ottentotti"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ottentotti più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ottentotti.

Gli Ottentotti sono un gruppo di popolazioni indigene del Sudafrica, noti anche come Khoikhoi. Durante il periodo della colonizzazione europea, in particolare da parte dei boeri, gli Ottentotti furono coinvolti in conflitti per difendere le loro terre e il loro modo di vivere dall'invasione e dall'espansione dei coloni, cercando di opporsi a quest'ingiustizia.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Popolo indigeno dell Africa meridionaleResistettero ai boeriTroia ai tempi di OmeroSigla nota ai partigiani

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Ottentotti

Hai davanti la definizione "Tentarono di opporsi ai coloni boeri" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I O S E G E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GELOSIE" GELOSIE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.