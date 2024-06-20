Resistettero ai boeri

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Resistettero ai boeri' è 'Zulù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZULÙ

Perché la soluzione è Zulù? Gli Zulu sono un popolo africano noto per la loro resistenza durante le invasioni e le guerre contro i coloni boeri. La loro capacità di opporsi alle forze invasori rappresenta un esempio di determinazione e orgoglio culturale. La loro storia include battaglie che testimoniano la volontà di mantenere le proprie terre e tradizioni, spesso affrontando avversità con coraggio e strategia. La resistenza degli Zulu rimane un simbolo di autonomia e forza nel contesto storico sudafricano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Resistettero ai boeri". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Resistettero ai boeri nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Zulù

Questa pagina è dedicata alla definizione "Resistettero ai boeri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Resistettero ai boeri" conferma che la soluzione 'Zulù' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Zulù

Z Zara U Udine L Livorno Ù -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Resistettero ai boeri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zulù' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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