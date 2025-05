La zanzara che punge nei cruciverba: la soluzione è Femmina

FEMMINA

La zanzara che punge è la femmina della specie, in quanto solo le zanzare femmina si nutrono di sangue per sviluppare le proprie uova. Utilizzano un apparato boccale specializzato per penetrare la pelle e prelevare il sangue, causando la tipica reazione infiammatoria e il fastidioso prurito. I maschi, al contrario, si nutrono di nettare.

La donna nel regno animaleQuanto più è amara tanto più pungePunge da una sola partePunge i cattivi costumi

F Firenze

E Empoli

M Milano

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

