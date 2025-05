La sorella di Priamo che Eracle salvò da un mostro nei cruciverba: la soluzione è Esione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La sorella di Priamo che Eracle salvò da un mostro' è 'Esione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESIONE

Curiosità e Significato di "Esione"

Vuoi sapere di più su Esione? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Esione.

Esione è una figura della mitologia greca, sorella di Priamo, re di Troia. Fu salvata da Eracle, il celebre eroe, mentre era stata catturata da un mostro marino. Questo episodio evidenzia il coraggio di Eracle e la sua fama di protettore dei deboli, volendo anche sottolineare le sfide affrontate dai personaggi mitologici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mostro ucciso da EracleIl mostro con molte teste che fu ucciso da EracleIl mostro dalle sette teste abbattuto da Eracle

Come si scrive la soluzione: Esione

Stai cercando la risposta alla definizione "La sorella di Priamo che Eracle salvò da un mostro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I A L T C R V E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEVATRICI" LEVATRICI

