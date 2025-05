L albero simbolo della pace nei cruciverba: la soluzione è Olivo

OLIVO

Curiosità e Significato di "Olivo"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Olivo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

L'olivo è simbolo di pace e speranza in molte culture. La sua branca è tradizionalmente assunta come segno di riconciliazione e tranquillità, utilizzata nell'antichità per celebrare vittorie e stabilire alleanze. Questo albero, noto per la sua resistenza e longevità, rappresenta anche la vitalità della vita e la connessione con la terra, rendendolo un emblema universale di armonia.

Come si scrive la soluzione: Olivo

O Otranto

L Livorno

I Imola

V Venezia

O Otranto

