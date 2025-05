È un veicolo velocissimo ma ben poco usato nei cruciverba: la soluzione è Astronave

ASTRONAVE

Curiosità e Significato di "Astronave"

Un'astronave è un veicolo spaziale progettato per viaggiare nel cosmo, raggiungendo velocità straordinarie per esplorare lo spazio. Sebbene possa avere capacità fantastiche e disegnate per missioni interplanetarie, il suo uso rimane limitato, riservato a missioni scientifiche o esplorative, rendendola un simbolo di avventura e innovazione nella scienza, ma non di uso quotidiano.

Come si scrive la soluzione: Astronave

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

A Ancona

V Venezia

E Empoli

