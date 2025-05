Un leggero tessuto misto con cotone nei cruciverba: la soluzione è Lanetta

Home / Soluzioni Cruciverba / Un leggero tessuto misto con cotone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un leggero tessuto misto con cotone' è 'Lanetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LANETTA

Curiosità e Significato di "Lanetta"

Approfondisci la parola di 7 lettere Lanetta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La lanetta è un tessuto leggero e soffice, spesso composto da una miscela di cotone e fibre sintetiche. Grazie alla sua composizione, offre comfort e traspirabilità, rendendola ideale per capi di abbigliamento come maglie e sciarpe. La lanetta è apprezzata per la sua versatilità e per la sensazione di calore che può fornire senza appesantire.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Leggero tessuto che può essere misto con cotoneLeggero tessuto di cotoneTessuto di cotone rado e leggero

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Lanetta

Se "Un leggero tessuto misto con cotone" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N Z M N I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONZINO" MONZINO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.