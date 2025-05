Struttura sottile di delimitazione o rivestimento anatomico nei cruciverba: la soluzione è Membrana

MEMBRANA

Curiosità e Significato di "Membrana"

La membrana è una sottile struttura anatomica che funge da delimitazione o rivestimento per organi e tessuti. Può essere composta da diversi strati di cellule e materiali, svolgendo importanti funzioni protettive, di assorbimento, secrezione e di separazione tra ambienti interni ed esterni dell'organismo. È presente in molte parti del corpo, come nei polmoni e nel sistema intestinale.

