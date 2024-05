Tessuto anatomico di rivestimento

Sostantivo

Curiosità su: Il tessuto epiteliale è uno dei quattro tipi fondamentali di tessuto che compongono il corpo degli animali. È costituito da cellule di forma regolare e quasi geometrica, che aderiscono le une alle altre. Le cellule che costituiscono il tessuto epiteliale svolgono funzioni di rivestimento, di secrezione, di trasporto e di assorbimento. Nei vertebrati questo tessuto costituisce, in particolare, il rivestimento interno ed esterno della maggior parte delle superfici corporee. In qualunque posto si trovino, i tessuti epiteliali sono separati dai sottostanti mediante una membrana basale non cellulare, di natura fibrosa. L'epitelio, a differenza del connettivo sottostante, non è vascolarizzato. Un tipo particolare di tessuto epiteliale è l'epidermide, porzione superficiale della cute o pelle; altro tipo degno di nota è l'endotelio, presente nei vasi sanguigni e linfatici. Quest'ultimo, che riveste internamente anche il cuore, è sotto forma di una sottile lamina di epitelio pavimentoso semplice, di origine mesodermica.

epitelio ( approfondimento) m sing (pl.: epiteli)

(biologia) tessuto animale formato da cellule di forma regolare e quasi geometrica, che aderiscono le une alle altre e svolgono funzioni di rivestimento, di secrezione, di trasporto e di assorbimento, tessuto epiteliale (botanica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

e | pi | tè | lio

Pronuncia

IPA: /epi'tljo/

Etimologia / Derivazione

dal latino scientico epithelium; formato da epi- (che deriva dal greco p ossia "sopra, in, di più) e dal greco cioè "capezzolo"

Parole derivate

endoteliale, epiteliale

Iperonimi