Sorpassato in graduatoria nei cruciverba: la soluzione è Scavalcato

Home / Soluzioni Cruciverba / Sorpassato in graduatoria

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sorpassato in graduatoria' è 'Scavalcato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCAVALCATO

Curiosità e Significato di "Scavalcato"

Hai risolto il cruciverba con Scavalcato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Scavalcato.

Sorpassato in graduatoria si riferisce a una situazione in cui qualcuno o qualcosa è stato superato o preceduto da un'altra persona o entità nella classifica o nella lista. Il termine scavalcato implica un movimento che consente di superare un avversario, evidenziando la dinamica di competizione e il cambiamento di posizione.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Messo in graduatoriaSono in testa alla graduatoriaTerza e quarta in graduatoria

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Scavalcato

Non riesci a risolvere la definizione "Sorpassato in graduatoria"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

L Livorno

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S S A I M L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MESSALI" MESSALI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.