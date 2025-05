Coppa organizzata dalla UEFA fino al 2008 nei cruciverba: la soluzione è Intertoto

Home / Soluzioni Cruciverba / Coppa organizzata dalla UEFA fino al 2008

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Coppa organizzata dalla UEFA fino al 2008' è 'Intertoto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTERTOTO

Curiosità e Significato di "Intertoto"

Hai risolto il cruciverba con Intertoto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Intertoto.

La Coppa Intertoto era una competizione calcistica organizzata dalla UEFA fino al 2008, che offriva alle squadre non qualificate direttamente in coppe europee l'opportunità di ottenere una qualificazione tramite tornei secondari. Era un torneo estivo per club europei, spesso considerato un modo per avanzare in UEFA Europa League.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una vecchia coppa della UEFAFino al 2009 era Coppa UEFAIl Paese circondato dall India che fino al 1971 era il Pakistan OrientaleFino al punto in cui

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Intertoto

La definizione "Coppa organizzata dalla UEFA fino al 2008" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

T Torino

O Otranto

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A P O E L T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PELATO" PELATO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.