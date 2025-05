Una vecchia coppa della UEFA nei cruciverba: la soluzione è Intertoto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una vecchia coppa della UEFA' è 'Intertoto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTERTOTO

Curiosità e Significato di "Intertoto"

La Coppa Intertoto era un torneo estivo europeo per club, assegnato a squadre non qualificate per le competizioni principali. Era considerata come una competizione di consolazione e offriva un'opportunità di accesso alla UEFA Europa League. Il nome Intertoto richiama un termine storico legato alle rotte commerciali e alle rotte di passaggio.

Come si scrive la soluzione: Intertoto

Hai trovato la definizione "Una vecchia coppa della UEFA" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

T Torino

O Otranto

T Torino

O Otranto

