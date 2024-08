La Soluzione ♚ Hanno l aspetto atletico La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : AITANTI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente AITANTI

Altre Definizioni con aitanti; hanno; aspetto; atletico; Forti e slanciati; Fisicamente dotati; Prestanti d aspetto; Hanno traiettorie visibili; Hanno peso nei rally; L hanno quasi tutti i grembiuli da cucina; Un furbo dall aspetto quieto; Così è l aspetto dell orgoglioso; Modificare l aspetto; Il gesto atletico che consente di segnare un gol con le spalle alla porta; Gioca il derby madrileno con l Atletico;