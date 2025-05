Suddivisioni della Svizzera nei cruciverba: la soluzione è Cantoni

CANTONI

Curiosità e Significato di "Cantoni"

La soluzione Cantoni di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cantoni per scoprire curiosità e dettagli utili.

I cantoni sono le unità amministrative e politiche che compongono la Svizzera, ognuno con propri governi e competenze. La Svizzera è suddivisa in 26 cantoni, che godono di una certa autonomia e contribuiscono alla gestione del paese in ambiti come educazione, sanità e legislazione locale.

Come si scrive la soluzione: Cantoni

Se ti sei imbattuto nella definizione "Suddivisioni della Svizzera", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

