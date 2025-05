Quella lampo è brevettata nei cruciverba: la soluzione è Cerniera

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quella lampo è brevettata' è 'Cerniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CERNIERA

Curiosità e Significato di "Cerniera"

Approfondisci la parola di 8 lettere Cerniera: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La cerniera è un meccanismo che permette di unire due parti e farle aprire e chiudere, come su una giacca o una borsa. Il termine deriva dal suo ruolo di cernere o separare le parti, come una lampo che si apre e si chiude rapidamente. È brevettata per garantire la qualità e il funzionamento corretto.

Come si scrive la soluzione: Cerniera

Non riesci a risolvere la definizione "Quella lampo è brevettata"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L B A C I A T O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ABITACOLO" ABITACOLO

