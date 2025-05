La Mata nota spia nei cruciverba: la soluzione è Hari

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La Mata nota spia' è 'Hari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HARI

Curiosità e Significato di "Hari"

Hai risolto il cruciverba con Hari? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Hari.

HARI è un termine sanscrito che significa cuore o nucleo. Spesso utilizzato per indicare qualcosa di essenziale o centrale, rappresenta anche una nota musicale in alcune tradizioni indiane. La sua presenza in varie culture sottolinea il suo significato di elemento fondamentale o spia (indizio) di un punto chiave, come suggerisce il gioco di parole con nota spia.

Come si scrive la soluzione: Hari

Hai davanti la definizione "La Mata nota spia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

H Hotel

A Ancona

R Roma

I Imola

