La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La dea Astarte per gli assiri' è 'Ishtar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ISHTAR

Curiosità e Significato di "Ishtar"

Approfondisci la parola di 6 lettere Ishtar: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Ishtar è la dea assira legata all'amore, alla guerra e alla fertilità. Nota anche come Astarte in altre culture, era una divinità molto venerata nel vicino oriente antico, simbolo di potenza e femminilità, con riti e festività dedicate.

Come si scrive la soluzione: Ishtar

Se "La dea Astarte per gli assiri" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

S Savona

H Hotel

T Torino

A Ancona

R Roma

