L allevamento che si pratica mascherati nei cruciverba: la soluzione è Apicoltura

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L allevamento che si pratica mascherati' è 'Apicoltura'.

APICOLTURA

Curiosità e Significato di "Apicoltura"

Hai risolto il cruciverba con Apicoltura? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Apicoltura.

L'apicoltura è l'attività di allevamento delle api per produrre miele, cera e altri derivati. Viene praticata in modo spesso discreto o mascherato per evitare disturbi alle colonie e proteggere le api da minacce esterne, garantendo una produzione sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

Come si scrive la soluzione: Apicoltura

Se ti sei imbattuto nella definizione "L allevamento che si pratica mascherati", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

P Padova

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

