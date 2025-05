Cola da certe piante nei cruciverba: la soluzione è Resina

RESINA

Curiosità e Significato di "Resina"

La resina è una sostanza viscosa, aromatica e lattiginosa prodotta da alcune piante, come pini e altri coniferi. Si raccoglie interceptando le ferite della pianta, ed è utilizzata in profumeria, medicina e per la produzione di colla, grazie alle sue proprietà adesive e aromatiche.

Come si scrive la soluzione: Resina

R Roma

E Empoli

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

