La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una tisana calmante' è 'Camomilla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMOMILLA

Curiosità e Significato di "Camomilla"

Approfondisci la parola di 9 lettere Camomilla: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La camomilla è una pianta aromatica nota per le sue proprietà calmanti e rilassanti. Viene spesso utilizzata come infuso per alleviare stress, ansia e problemi digestivi. La tisana di camomilla è un rimedio naturale molto popolare per favorire il sonno e favorire il rilassamento.

Come si scrive la soluzione: Camomilla

Hai davanti la definizione "Una tisana calmante" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

M Milano

O Otranto

M Milano

I Imola

L Livorno

L Livorno

A Ancona

