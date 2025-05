Una città della Scozia nei cruciverba: la soluzione è Perth

Home / Soluzioni Cruciverba / Una città della Scozia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una città della Scozia' è 'Perth'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERTH

Curiosità e Significato di "Perth"

Approfondisci la parola di 5 lettere Perth: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perth è una città situata nella regione centrale della Scozia, nota per il suo patrimonio storico, il fiume Tay che la attraversa e il suo ruolo come importante centro culturale ed economico della regione. È famosa anche per i suoi parchi e il centro storico ben conservato.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Città della Scozia con un imponente castello medievaleGrande città della ScoziaLa città natale di DallaGrande città di IsraeleLa città con l Ermitage

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Perth

Hai trovato la definizione "Una città della Scozia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

R Roma

T Torino

H Hotel

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E E C S H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHEESE" CHEESE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.