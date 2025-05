Vi si svolgono esami nei cruciverba: la soluzione è Università

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si svolgono esami

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Vi si svolgono esami' è 'Università'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UNIVERSITÀ

Curiosità e Significato di "Università"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Università, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

L'università è un istituto di istruzione superiore dove si svolgono esami per valutare le conoscenze degli studenti in vari corsi di studio, come lettere, scienze, ingegneria e altro. È un luogo di apprendimento, ricerca e formazione professionale, che conferisce titoli accademici.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi si svolgono le corride: de torosSi svolgono a esami finitiVi si svolgono gare di velocitàVi si svolgono esercitazioni a fuocoVi si svolgono i balli campestri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Università

La definizione "Vi si svolgono esami" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

U Udine

N Napoli

I Imola

V Venezia

E Empoli

R Roma

S Savona

I Imola

T Torino

À -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R A M P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RAMPA" RAMPA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.