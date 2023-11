La definizione e la soluzione di: Vi si svolgono esercitazioni a fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

svolgono funzioni direttive e di coordinamento nell'ambito del soccorso e della gestione delle risorse. l'intervento di soccorso dei vigili del fuoco... Un poligono di tiro è un luogo circoscritto e delimitato in cui si pratica attività di tiro sportivo o militare con armi da fuoco, senza arrecare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : svolgono il loro compito negli aeroporti; Vi si svolgono gare di velocità; svolgono un servizio di vigilanza mobile; Gare di corsa che si svolgono sulla distanza di circa 20 km; esercitazioni a fuoco; Vi si sale per le esercitazioni dei paracadutisti; esercitazioni militari; Amante di fuoco ; Si prende prima di far fuoco ; Le armi da fuoco impiegate nei duelli; La azionano i Vigili del fuoco ;

Cerca altre Definizioni