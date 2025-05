La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un sogno che inquieta' è 'Incubo' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCUBO

La soluzione Incubo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Incubo per scoprire curiosità e dettagli utili.

L'incubo è un sogno spaventoso o inquietante che provoca paura, disagio o ansia durante il sonno. Spesso si ricorda con disagio al risveglio ed è associato a sentimenti di terrore o preoccupazione, rendendolo un sogno che inquieta chi lo sperimenta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Neanche per sognoAuto da sognoRolls auto da sognoSogno che fa svegliare di soprassaltoChe ha caratteri analoghi a quelli del sogno

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un sogno che inquieta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

C Como

U Udine

B Bologna

O Otranto

A V C C I H I C

Mostra soluzione