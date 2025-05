Smorfia fatta per scherno nei cruciverba: la soluzione è Sberleffo

SBERLEFFO

Curiosità e Significato di "Sberleffo"

La parola Sberleffo è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sberleffo.

Sberleffo è una smorfia o gesto scherzoso fatto per deridere o prendere bonariamente in giro qualcuno. Rappresenta un atteggiamento irriverente o di scherno, spesso accompagnato da un gesto facciale o corporale che sottolinea la burla o la sfottò.

Come si scrive la soluzione: Sberleffo

Hai davanti la definizione "Smorfia fatta per scherno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

B Bologna

E Empoli

R Roma

L Livorno

E Empoli

F Firenze

F Firenze

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L G G U R A S I P A I I D B E P E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIUSEPPE GARIBALDI" GIUSEPPE GARIBALDI

