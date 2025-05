Si vendono in pezze nei cruciverba: la soluzione è Panni

Home / Soluzioni Cruciverba / Si vendono in pezze

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si vendono in pezze' è 'Panni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANNI

Curiosità e Significato di "Panni"

La soluzione Panni di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Panni per scoprire curiosità e dettagli utili.

La parola panni si riferisce a stoffe o tessuti usati per pulire o coprire. L'espressione si vendono in pezze indica che vengono venduti a pezzi o grandi pezze di stoffa, piuttosto che in piccoli pezzi o confezionati.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si vendono a mazzettiVi si vendono bibite e gelatiVi si vendono germogliSi vendono in edicolaVi si vendono prodotti medici da banco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Panni

Stai cercando la risposta alla definizione "Si vendono in pezze"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

N Napoli

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O E L A M L I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MACELLAIO" MACELLAIO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.