Permette agli addetti di risalire verticalmente un traliccio nei cruciverba: la soluzione è Scala Alla Marinara

Home / Soluzioni Cruciverba / Permette agli addetti di risalire verticalmente un traliccio

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Permette agli addetti di risalire verticalmente un traliccio' è 'Scala Alla Marinara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALA ALLA MARINARA

Curiosità e Significato di "Scala Alla Marinara"

Approfondisci la parola di 17 lettere Scala Alla Marinara: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La scala alla marinara è una scala utilizzata per salire verticalmente sui tralicci o sugli alberi, tipicamente composta da piedi di appoggio e ramponi, ed è usata soprattutto nel contesto marittimo o per lavori in altezza. Permette agli addetti di risalire in modo sicuro e stabile lungo strutture verticali come i tralicci.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Evento che permette agli stilisti di presentare le proprie ultime collezioniPermette agli anziani di salire rampe di gradiniPermette agli invalidi di salire rampe di gradiniPermette agli invalidi di fare le rampe stando sedutiForniscono agli e cipolle

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Scala Alla Marinara

Se "Permette agli addetti di risalire verticalmente un traliccio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G R I P I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIGRI" PIGRI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.