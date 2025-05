Nazionale che vinse i Mondiali di calcio nel 1994 nei cruciverba: la soluzione è Brasile

Home / Soluzioni Cruciverba / Nazionale che vinse i Mondiali di calcio nel 1994

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nazionale che vinse i Mondiali di calcio nel 1994' è 'Brasile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRASILE

Curiosità e Significato di "Brasile"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Brasile più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Brasile.

Il Brasile è la nazionale di calcio che ha vinto i Mondiali nel 1994, tenutesi negli Stati Uniti. Riconosciuto come uno dei paesi più forti nel calcio, ha conquistato il suo quarto titolo mondiale grazie a giocatori come Romário e Bebeto, confermandosi tra le migliori nazionali di sempre.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu il commissario tecnico della Nazionale di Calcio che vinse il mondiale del 1982Era Presidente quando l Italia vinse i Mondiali di calcio nel 1982Nazionale vincitrice dei Mondiali di calcio 1938Ha vinto come l Italia quattro Mondiali di calcioNazionale giovanile di calcio: 21 ing

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Brasile

Se ti sei imbattuto nella definizione "Nazionale che vinse i Mondiali di calcio nel 1994", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

R Roma

A Ancona

S Savona

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I P L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PELLI" PELLI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.