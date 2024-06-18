Nazionale vincitrice dei Mondiali di calcio 1938

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Nazionale vincitrice dei Mondiali di calcio 1938' è 'Italia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ITALIA

Perché la soluzione è Italia? L'Italia è la nazione che ha conquistato il titolo di campione del mondo nel 1938, un evento che ha segnato un'importante pagina della sua storia sportiva. Questa vittoria ha consolidato la reputazione della squadra nazionale e ha rafforzato il senso di orgoglio nazionale. La nazionale italiana di calcio ha affrontato e superato avversari di alto livello, dimostrando abilità, determinazione e spirito di squadra. La vittoria del 1938 rimane un ricordo memorabile nel panorama calcistico internazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nazionale vincitrice dei Mondiali di calcio 1938". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Nazionale vincitrice dei Mondiali di calcio 1938 nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Italia

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Italia

I Imola T Torino A Ancona L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nazionale vincitrice dei Mondiali di calcio 1938" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Italia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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